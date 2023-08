Fußball

vor 38 Min.

Aufsteiger Biberbach hat in der Landesliga Lust auf mehr

In der vergangenen Saison stieg Trainer Fabian Wolf mit dem SC Biberbach (links Anna Jarasch, rechts Nina Altmann) in die Landesliga auf. Im ersten Spiel geht es gegen den FC Alburg.

Plus Am Samstag starten die Biberbacherinnen in die neue Landesliga-Saison. Warum Trainer Fabian Wolf seine Mannschaft gut gewappnet sieht.

Von Jonathan Lyne

Die Vorfreude auf die Landesliga ist bei den Spielerinnen des SC Biberbach groß, sagt Trainer Fabian Wolf. „Die Mädels fiebern schon tierisch darauf hin.“ Nach zwei Saisons in der Bezirksoberliga machte Wolf mit seiner Mannschaft mit einem spektakulären 5:4-Sieg gegen den FC Loppenhausen am letzten Spieltag der vergangenen Saison die Rückkehr in die Landesliga perfekt. Der Sieg im Bezirkspokal-Finale gegen den TSV Pfersee (5:1) war schließlich der krönende Abschluss einer äußerst erfolgreichen Saison.

Diese Euphorie möchte Wolf mit seiner Mannschaft nun mit in die neue Saison nehmen. „Die Landesliga ist durch die Bank brutal stark, aus der Bezirksoberliga ist es ein Riesensprung“, betont der Trainer, der parallel auch die Herren-Mannschaft des SV Erlingen betreut. „Es geht darum, schnell in die Liga zu kommen und zu punkten.“ Wolf kennt die Landesliga genauso wie noch einige seiner Spielerinnen. Bereits in der Saison 2019/20 spielte der SC Biberbach dort – nachdem er mit zwei Aufstiegen in Folge aus der Bezirksliga durchmarschiert war.

