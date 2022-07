Fußball

vor 17 Min.

Aufsteiger Dinkelscherben trifft auf Absteiger Aystetten

Plus Zum Auftakt der Bezirksliga kommt es zum Landkreisderby. Wie die anderen Mannschaften starten.

Mit zwei Landkreisderbys beginnt auf dem heimischen Kaiserberg die Rückkehr des TSV Dinkelscherben in die Bezirksliga. Der Aufsteiger in die Süd-Gruppe erwartet zum Auftakt der Saison 2022/23 am Sonntag, 24. Juli, den Landesliga-Absteiger SV Cosmos Aystetten. Das zweite Heimspiel bestreiten die Lila-Weißen dann am 7. August gegen den TSV Bobingen, der zu den Meisterschaftsfavoriten zählt.

