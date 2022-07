Aufsteiger trumpfen zum Auftakt groß auf

Plus Neuling SV Ottmarshausen gewinnt beim Topfavoriten in Langerringen, Hiltenfingen bei der SpVgg Westheim. Mit dem TSV Zusmarshausen strauchelt ein weiterer Meisterschaftsanwärter.

Zwei Aufsteiger haben zum Auftakt der Kreisliga Augsburg aufgetrumpft. Der SV Ottmarshausen bestand seine Feuertaufe mit Bravour und gewann 4:1 bei der als Topfavorit gehandelten SpVgg Langenneufnach. Die SpVgg Westheim musste Aufsteiger ASV Hiltenfingen mit 2:3 beugen. Mit dem TSV Zusmarshausen strauchelte ein weiterer Meisterschaftskandidat mit 0:2 bei der SpVgg Lagerlechfeld.