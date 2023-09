Aufsteiger TSV Ellgau muss Lehrgeld zahlen

Plus Der TSV Ellgau muss dem VfL Westendorf im Nordderby der A-Klasse Nordwest zu einem ungefährdeten 4:0-Sieg gratulieren.

Bereits nach vier Minuten lag das Leder zum ersten Mal im Ellgauer Tor, doch der Unparteiische verweigerte dem Treffer wegen eines angeblichen Foulspiels eines Westendorfer Angreifers die Anerkennung. Da hatte der Aufsteiger noch einmal Glück gehabt. Am Ende musste man im Nordderby der A-Klasse Nordwest mit einer 0:4-Heimniederlage Lehrgeld zahlen.

Der Druck der Gäste wurde immer größer. Nick Dollinger sorgte immer wieder mit Distanzschüssen für Gefahr und TSV-Keeper Sebastian Mordstein konnte sich auszeichnen. Nach einer Viertelstunde war aber dann auch er machtlos als Westendorfs Spielertrainer Dieter Deak mit Hilfe des Innenpfostens für die längst fällige Gästeführung sorgen konnte.