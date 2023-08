Fußball

14.08.2023

Aufstiegsanwärter mit erneutem Fehlstart

Plus Der TSV Zusmarshausen unterliegt FC Königsbrunn. Während die Aufholjagd des TSV Diedorf zu spät kommt, kann der TSV Neusäß einen 0:3-Rückstand ausgleichen.

Von Oliver Reiser

Den Saisonauftakt gänzlich anders vorgestellt hatte man sich beim TSV Zusmarshausen. Am Ende stand für den Aufstiegskandidaten gegen den grundsoliden aber keinesfalls überragenden FC Königsbrunn eine verdiente 0:1-Heimniederlage. Während die Aufholjagd des TSV Diedorf bei der 2:3-Heimniederlage gegen die SpVgg Westheim zu spät kam, kam der TSV Neusäß nach einem 0:3-Rückstand in der Nachspielzeit noch zum 3:3 beim TSV Pfersee. Mit einem turbulenten 2:2 beim TSV Königsbrunn startete der TSV Welden in das Abenteuer Kreisliga.

TSV Diedorf - SpVgg Westheim 2:3 (0:1). „Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen und waren viel zu weit von den Gegenspielern weg“, ärgerte sich Diedorfs Trainer Florian Sandner nach dem Premierenspiel. Westheim bestrafte Fehler der Heimelf durch Treffer von Maximilian Kastner (7.), Thomas Hanselka (50.) und Benjamin Walter (65.). „Trotz des 0:3-Rückstands und der großen Hitze haben wir Moral beweisen und Gas gegeben und hätten den Ausgleich verdient gehabt“, bilanzierte der TSV-Coach. Die Anschlusstreffer von Florian Sandner (76.) selbst und Florian Thalmeir (86.) kamen jedoch zu spät. Am Dienstag besteht im Aufsteigerduell beim TSV Merching die nächste Gelegenheit zum Punkten. – Zuschauer: 120. (oli)

TSV Zusmarshausen - FC Königsbrunn 0:1 (0:0). Beide Teams begannen vorsichtig und agierten aus einem gesicherten Defensivverbund heraus. Salzmann scheitere aus spitzem Winkel an Husic (18.) und Plesner setzte einen Distanzschuss neben das Tor (40.). Bei der besten Gelegenheit für Zusmarshausen versprang dem aktiven Lorenz Helmschrott der Ball (15.). Im zweiten Durchgang brachte die Heimelf dann Sturmführer Jaskolka, der das Angriffsspiel zu beleben versuchte. Großchancen gab es aber weiter nur auf der Gegenseite: Alexander Lammer scheiterte an einem starken Reflex von TSV-Keeper Raif Husic (59.). Fünf Minuten später hieß beim selben Duell der Sieger zunächst erneut Husic , doch aus dem Rückraum schlenzte Jan Plesner den Ball sehenswert in den Winkel zur umjubelten Führung. Zusmarshausen warf alles nach vorne und kam über Jaskolka, der allerdings in den Rücken des mitgelaufenen Alexander Storzer legte, noch zu einer guten Möglichkeit (75.). Am Ende fehlte gegen eine umsichtig agierende Gästedefensive jedoch die Durchschlagskraft, um doch noch zum Ausgleich zu kommen. – Zuschauer: 100. (nff)

TG Viktoria Augsburg - SV Ottmarshausen 1:1 (1:1). Wie bereits in der letzten Saison tat sich der SVO gegen die TG Viktoria sehr schwer. Die Gastgeber begannen druckvoll und gingen nach einem Eckstoß per Kopf durch Markus Jenik verdient in Führung (10.). Fünf Minuten später wäre sogar das 2:0 fällig gewesen, als Felix Eberle völlig unbedrängt zum Schuss kam. Nur weil sich Daniel Kölbl heldenhaft mit einem Sprung auf den Ball warf, konnte der weitere Rückstand verhindert werden. Nach einer Trinkpause setzte sich dann jedoch im Alleingang von der Mittellinie weg Marco Spengler pfeilschnell von außen durch und versenkte die Kugel flach im rechten Toreck (35.). Dies war offensichtlich der Weckruf für den SVO , der nun die Verteidigung der Heimelf immer wieder durch schnelle Vorstöße in Verlegenheit brachte. Jetzt waren die Gäste im Spiel angekommen. Dieser Spielverlauf ließ die Fans des SVO auf die zweite Halbzeit hoffen. Hier zeigte sich der SVO jedoch in seinen Aktionen insgesamt zu träge, um nochmals gefährliche Situationen zu schaffen. Aber auch die Gastgeber schiene ihr Pulver verschossen zu haben. - Zuschauer: 50. (uma)

TSV Königsbrunn - TSV Welden 2:2 (0:1). Der Aufsteiger erwischte einen blendenden Start. Christoph Demharter gelang bereits nach elf Minuten der Führungstreffer. Nach dem Wechsel überschlugen sich die Ereignisse. Der zur Pause eingewechselte Maximilian Wurm sah nach einer Notbremse die Rote Karte, Fabian Britsch verwandelte den daraus resultierende Freistoß zum 1:1 (53.). Als Teodorico Crudo eine Zeitstrafe absitzen musste, erzielte Adrian Zaglowek per Foulelfmeter das 2:1 für die Heimelf (62.). Welden steckte jeodch nicht auf und kam trotz Unterzahl noch zum Ausgleich. Torschütze war erneit Christoph Demharter (80.). – Zuschauer: 120. (oli)

TSV Pfersee - TSV Neusäß 3:3 (3:1). In der ersten Viertelstunde brach ein Gewittersturm über den TSV Neusäß herein. Innerhalb von neun Minuten schossen Maximiian Ebert (5.), Philipp Harjung (13.) und Jonas Schmidt (14.) einen 3.0-Vorsprung für den TSV Pfersee heraus. Soubin Khongdy verkürzte noch vor dem Pausenpfiff auf 3:1 (41.). Nach weiteren Wechseln kam der TSV Neusäß ins Spiel zurück. Özgün Kaplan (48.) gelang der Anschlusstreffer zum 3:2 und in der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang Nelson Wongo noch der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleich. Zwischenzeitlich durften Maximilian Ebert ( Pfersee ) und Ötgün Kaplan ( Neusäß ) gemeinsam zehn Minuten zuschauen (55.). – Zuschauer: 60. (oli)

