Fußball

19.03.2022

Aus dem Trainingslager direkt in die Quarantäne

Vergangene Woche vergnügten sich die Fußballer des FC Horgau noch im Trainingslager in der Türkei am Pool – nun sind zahlreiche Teilnehmer der 36-köpfigen Delegation an Corona erkrankt und in Quarantäne.

Plus Aufsteiger FC Horgau kann nach einer sensationellen Vorrunde zunächst einmal nicht bestätigen, dass er Bezirksliga kann. Warum das Spiel gegen den FC Affing abgesagt wurde.

Von Oliver Reiser

Nach dem SC Altenmünster und dem TSV Meitingen ist Aufsteiger FC Horgau der Dritte im Bunde der Bezirksligisten, die wir im AL-Frühjahrscheck unter die Lupe nehmen. Allerdings unter ganz besonderen Voraussetzungen. Der Start in die Restsaison ist nämlich aufgrund eines Corona-Ausbruchs unter den Teilnehmer des Trainingslagers in der Türkei abgesagt worden. „Schade, dass so eine schöne Zeit so ein bitteres Ende nimmt“, sagt Trainer Franz Stroh. Die Partie gegen den FC Affing wurde in Abstimmung mit dem Spielleiter und dem Gegner auf Mittwoch, 30. März, verschoben. „Der FC Affing hat sich sehr kulant gezeigt, weil sie bereits einen ähnlichen Fall mit dem TSV Meitingen hatten. Da wollten sie es anscheinend besser machen“, bezeichnet Stroh es als sehr sinnvoll, dass nicht gespielt wird: „Alles andere wäre verantwortungslos.“

