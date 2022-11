Fußball

14.11.2022

Ausgleich in der Nachspielzeit

Plus Der VfL Westendorf kommt im Kellerduell der A-Klasse Nordwest gegen Adelsried noch zum 2:2.

Artikel anhören Shape

Nachdem das Spitzenspiel SV Erlingen – SC Biberbach abgesagt wurde, brachte dieser Spieltag in der A-Klasse Nordwest keine Überraschungen. Die jeweils in der Tabelle besser platzierte Mannschaft konnte mit einer Ausnahme ihr Spiel am Ende auch gewinnen. Lediglich der SV Achsheim und der CSC Batzenhofen-Hirblingen teilten sich die Punkte durch ein 1:1.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .