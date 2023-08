Fußball

vor 35 Min.

Ausgleich in der Nachspielzeit: Kalte Dusche für Dinkelscherben

Plus Der TSV Dinkelscherben fängt sich gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell in der letzten Minute noch den 2:2-Ausgleichstreffer ein.

Artikel anhören Shape

In einem guten und unterhaltsamen Bezirksliga-Spiel führten die Lila-Weißen bis kurz vor Schluss eigentlich verdient mit 2:1, doch der nur wenige Minuten davor eingewechselte Felix Thum machte mit einem schönen Kopfballtreffer die schon sicher geglaubten drei Punkte für die Hausherren zunichte. Somit fehlten nur wenige Sekunden zum Sieg. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Gästestürmer Christian Kreuzer konnte schon in der vierten Minute seine Gefährlichkeit unter Beweis stellen, scheiterte aber an Keeper Lukas Kania.

Ein lauter Torjubel hallte fünf Zeigerumdrehungen später durch die GW-TEC Arena, als nach einer Traumkombination über Hakan Avci und Elias Sirch der Ball bei Thomas Kubina landete, der den Ball aus kurzer Distanz um wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbeilegte. Für die Zuschauer auf der Tribüne sah es für den Moment so aus, als wäre der Ball im Tor gelandet und es dauerte ein paar Sekunden, bis sich die Euphorie wieder legte. Doch nur eine Minute später ging das nächste Raunen durch das Stadion, als Daniel Wiener einen Eckball an die Latte köpfte und Jonas Mößner den Abpraller über das Tor setzte (10.). Nach einer Viertelstunde dann das 0:1, als Maximilian Gebhart nach einem schlimmen Fauxpas im Spielaufbau der Hausherren aus 20 Metern an den Ball kam und das Leder gekonnt ins linke Eck schlenzte (15.). Da erneut Kreuzer für die Gäste knapp verpasste (30.) und Julian Kastner für die Lila-Weißen mit einem sehenswerten Volleyschuss am starken NiSo-Keeper Lukas Frasch scheiterte, ging es mit dem knappen Rückstand für die Heimelf in die Halbzeitpause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .