Ausgleichstreffer mit dem erstem Ballkontakt

Plus Nach fast einstündiger Halbzeitpause wegen eines Gewitters sorgte ein Dreierwechsel für den Umschwung zu Gunsten des TSV Gersthofen.

Das kann man sich nicht ausdenken. In der 65. Minute nimmt Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann einen Dreierwechsel vor. Er schickt David Miller, Stefan Heger und Nico Baumeister aufs Feld. Und nur eine Zeigerumdrehung später ist dieses Trio für den Ausgleich verantwortlich. Heger bereitet vor, Baumeister leitet weiter und Miller trifft mit seinem ersten Ballkontakt zum 1:1 ins Netz. Dieser Treffer bedeutete zugleich den Endstand im Spiel der Landesliga Südwest gegen den Tabellenzweiten VfL Kaufering.