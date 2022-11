Aushilfskeeper halten sich in die Elf der Woche

Plus Beim SSV Anhausen und beim VfR Foret steht Erfahrung zwischen den Pfosten.

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich größter Beliebtheit: Die Elf der Woche auf unserem Online-Portal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Die Elf der Woche bildet die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab. Diesmal haben zwei „Aushilfstorhüter“ den Sprung in die Auswahlteams geschafft, währen in der Landesliga und der Bezirksliga Süd keine Spieler aus dem nordwestlichen Landkreis gewählt wurden.