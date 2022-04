Außen vor, statt mitten drin

Plus Mit dem Abstiegskampf hat der FC Horgau schon lange nichts mehr zu tun – die beiden Mitaufsteiger, gegen die man jetzt spielt, hingegen sehr wohl.

Dass sich der FC Horgau an Ostern entspannt zurücklehnen kann, damit hätten vor der Saison wohl nur die wenigsten gerechnet. Neun Spiele vor Schluss stehen bereits 34 Punkte zu Buche, als Tabellensechster ist man meilenweit von den Abstiegsrängen in der Fußball-Bezirksliga Nord entfernt.