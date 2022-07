Aystetten fertigt Landesligisten ab

Plus Das 3:1 des Absteigers im Testspiel gegen den TSV Gersthofen ist noch schmeichelhaft.

Sehr enttäuschend war die Vorstellung des TSV Gersthofen beim Testspiel in Aystetten. Der Landesligist, für den am Sonntag mit dem Pokalspiel gegen Schaben Augsburg das Pflichtspielgeschehen beginnt, wurde vom Landesliga–Absteiger SVCosmos Aystetten fast schon zerlegt. Das 3:1 für den Süd-Bezirksligisten war für die Gäste noch schmeichelhaft.