Fußball

07.08.2023

Aystetten geht in Egg an der Günz baden

david Djajic und der SV Cosmos Aystetten gingen beim SV Egg an der Günz leer aus.

Plus 1:4-Klatsche für den Aufstiegsanwärter, der mit der Schiedsrichterin hadert.

Artikel anhören Shape

Als Favorit fuhr der SV Cosmos Aystetten zum SV Egg an der Günz, um bei Dauerregen seine Serie von zwei Auftaktsiegen in der Fußball-Bezirksliga Süd auszubauen. Doch die Cosmonauten gingen an der Günz mit einer 1:4-Niederlage baden.

Es fing sehr gut an und Cosmos hatte eine Vielzahl an guten Chancen durch Raphael Marksteiner (3) und Kevin Makowski. Dann gab es den ersten Konter, der durch ein Foul unterbrochen wurde. Die Schiedsrichterin wollte schon Rot zücken, doch der Linienrichter hob die Fahne und zeigte Abseits an. Auf jeden Fall eine knappe Entscheidung.

