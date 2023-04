Fußball

11.04.2023

Aystetten hat die Gunst der Stunde nicht genutzt

Nicht zu fassen! Der SV Cosmos Aystetten verpasste durch eine torlose Nullnummer beim TSV Haunstetten den Sprung an die Tabellenspitze. Raphael Marksteiner, Nicolas Brummer und Pascal Mader sind genervt. Foto: Oliver Reiser

Plus SV Cosmos Aystetten verpasst den Sprung an die Spitze der Bezirksliga Süd durch eine torlose Nullnummer beim TSV Haunstetten. Unerklärlicher Einbruch in der zweiten Halbzeit.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Der SV Cosmos Aystetten hat die große Chance verpasst, an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Süd zu klettern. Die Schützlinge von Trainer Ivan Konjevic konnte die Steilvorlage des bisherigen Tabellenführers SV Egg an der Günz, der beim Schlusslicht TV Bad Grönenbach nur zu einem 1:1 kam, nicht verwerten, weil sie selbst beim Kellerkind TSV Haunstetten nur eine torlose Nullnummer zustande brachten.

Die Gunst der Stunde schien die Beine der Cosmonauten zu lähmen. Denn nachdem in Bad Grönenbach abgepfiffen war, verloren die Blau-Weißen im zweiten Durchgang völlig ihre Linie. Da klappte überhaupt nichts mehr. Ganz im Gegenteil: Die Aystetter mussten froh sein, nicht in Rückstand zu geraten. Zweimal rettete Kapitän Fabian Krug gegen Christian Krieger (63.) und Sedat Yilmaz (73.) per Kopf auf er Linie, ein weiter Kopfball von Yilmaz flog nur knapp vorbei (57.). Die Haunstetten, die schon zum Ende der ersten Halbzeit erste Nadelstiche gesetzt hatten, kamen zum zweiten Durchgang wie ausgewechselt aus der Kabine, spielten aggressiv und mutig nach vorne und sorgten dafür, dass es im Aystetter Hintermannschaft oft lichterloh brannte und die Cosmos-Kicker auf dem kleinen und holprigen sichtlich genervt wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen