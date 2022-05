Aystetten hat wieder keinen Grund zum Feiern

Plus Absteiger SV Cosmos Aystetten verliert auch das letzte Saisonspiel gegen den VfB Durach und muss sich von fünf Spielern verabschieden.

Das letzte Landesligaspiel des bereits als Absteiger feststehenden SV Cosmos Aystetten endete, wie 20 andere in dieser Saison: Mit einer Niederlage. 0:2 stand es am Ende gegen den VfB Durach.