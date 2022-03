Fußball

14.03.2022

Aystetten läuft wieder ins Leere

Plus Nachdem die komplette Offensivabteilung fehlt, gelingt dem SV Cosmos einmal mehr kein Treffer. Deshalb leuchtet nun wieder die Rote Laterne am Sportfeld

Von Oliver Reiser

„Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren müssen“, ärgerte sich nicht nur Zlatko Mijailovic, der Sportdirektor des SV Cosmos Aystetten. „Aber wenn man kein Tor schießt, kann man nicht gewinnen“, schüttelte er den Kopf. Wenn man in der Tabelle oben steht, gelingt das schon eher. Und so setzte sich der Tabellendritte TSV Gilching-Argelsried in einem kampfbetonten Landesliga-Duell mit 1:0 durch und überreichte dem SV Cosmos nach dem 1:0-Sieg des bisherigen Schlusslichts FC Memmingen II die „Rote Laterne.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen