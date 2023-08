Fußball

vor 19 Min.

Aystetten nimmt die Hürde Oberstdorf mühelos und siegt 7:2

Plus Der SV Cosmos gewinnt 7:2 gegen den FC Oberstdorf und holt sich die Tabellenspitze zurück. Angreifer Stefan Simonovic trifft dreifach.

Von Michael Brenner Artikel anhören Shape

Der SV Cosmos Aystetten gewann sein Heimspiel gegen den FC Oberstdorf deutlich mit 7:2. Die Gäste aus Oberstdorf waren nur mit 13 Spielern angereist, es schien das letzte Aufgebot zu sein. Dementsprechend überlegen spielten die Aystetter, die nun wieder Erster sind.

Schon in der vierten Minute verwandelte Stefan Simonovic eine Ecke von Pascal Mader zur Führung. Doch trotz der Überlegenheit reichte den Gästen eine weite Flanke auf Marcel Adelhard in der zwölften Minute, der zum Ausgleich traf. Danach wurde die Überlegenheit der Heimelf noch sichtbarer und Kevin Makowski erzielte in der 23. Minute die Führung nach einer schönen Vorlage von Maximilian Heckel. In der 34. Minute setzte Marcel Burda einen Freistoß aus 20 Metern an den Pfosten, im Nachfassen hatte ihn der gute Gästekeeper. In der 40. Minute startete Stefan Simonovic einen Sololauf über rechts bis zur Grundlinie und bediente dann Pascal Mader der zum 3:1-Pausenstand traf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .