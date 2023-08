Fußball

vor 5 Min.

Aystetten nimmt die Ottmarshauser Geschenke dankend an

Plus Der Bezirksligist gewinnt das Toto-Pokal-Viertelfinale beim SV Ottmarshausen mit 6:2, profitiert dabei aber von den Aussetzern des Kreisligisten.

Von Jonathan Lyne

Der SV Cosmos Aystetten zog am Mittwochabend souverän ins Halbfinale des Toto-Pokals ein. Bei Kreisligist SV Ottmarshausen gab sich der Bezirksligist keine Blöße und gewann 6:2. Die Gäste sorgten bereits zur Pause für klare Verhältnisse, bekamen dabei allerdings auch tatkräftige Unterstützung der Hausherren. Aystetten war gewarnt, schließlich hatte Ottmarshausen bereits in der dritten Runde Bezirksligist TSV Dinkelscherben (5:4 n. E.) aus dem Wettbewerb gekegelt. Wie schon in den Runden zuvor gegen die SG Feldheim/ Genderkingen (4:0) und SpVgg Westheim (5:0) zog der SV Cosmos allerdings souverän in die nächste Runde ein.

Bis zum ersten Treffer dauerte es keine vier Minuten. SVO-Torwart Daniel Kölbl berührte den Ball beim Abstoß versehentlich doppelt, Schiedsrichter Christian Stober entschied auf indirekten Freistoß für Aystetten kurz vor dem Fünfmeterraum. Pascal Mader nahm das Geschenk dankend an und traf humorlos zum frühen 1:0 für die Gäste (4.).

