Aystetten siegt im Endspiel um Platz zwei

Plus Der SV Cosmos Aystetten setzt sich im Absteigerduell mit 2:1 durch und verdrängt dadurch den SV Egg an der Günz auf Rang drei. Warum diese Partie eher einem Spitzenspiel entsprach.

Der SV Cosmos Aystetten hat das „Endspiel um Platz zwei“ gewonnen. Im Absteigerduell beim SV Egg an der Günz setzten sich die Blau-Weißen mit 2:1 durch und verdrängten die Gastgeber vom Relegationsplatz. Nachdem auch der TSV Bobingen gewonnen hat, bleibt der Rückstand auf den Tabellenführer der Bezirksliga Süd bei drei Punkten.

Im Gegensatz zum letzten Spiel gegen den TSV Bobingen (0:0) war es jetzt in Egg eher ein Spitzenspiel. Das lag aber daran, dass sich die Gastgeber nicht hinten reinstellten, wie zuletzt die Bobinger, sondern mitspielten. Aystetten hatte das Spiel weitestgehend im Griff und ließ kaum Chancen zu. Einzig Sebastian Egger hatte zwei Freistöße in der 9. und 43. Minute. Doch beide Schüsse waren kein Problem für Daniel Mrozek.