Aystetten will nicht wieder den Gegner stark machen

Plus Was Co-Trainer Patrick Wurm und Kapitän Fabian Krug vor dem Derby gegen Königsbrunn fordern.

Auf dem Spielfeld agieren Co-Trainer Patrick Wurm und Kapitän Fabian Krug vom SV Cosmos Aystetten in der kreativsten Innenverteidigung der Liga meist souverän, mit einer Erklärung des Leistungsabfalls in der zweiten Halbzeit beim 0:0 beim TSV Haunstetten taten sie sich eher schwer. „In der ersten Halbzeit muss aufgrund unserer Chancen alles entschieden sein. Vor dem Tor hat aber die letzte Konsequenz und Entschlossenheit gefehlt“, sagt Wurm vor dem nächsten Derby. Am Sonntag erwarten die Aystetter in der Bezirksliga Süd den SV Türkgücü Königsbrunn (Anpfiff 15 Uhr).

„In der ersten Halbzeit haben wir es verpasst, eine Führung herauszuschießen. Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr Selbstvertrauen hat Haunstetten bekommen. Mit drei, vier Fehlern im Aufbauspiel haben wir den Gegner noch zusätzlich stark gemacht“, lautet das Fazit von Fabian Krug. In einem sind sich die beiden Routiniers einig: Auf dem schlechten Platz ist es für die technisch beschlagenen Cosmonauten immer schwerer geworden. „Am Ende hat dann die Kraft gefehlt. Wir konnten froh sein, dass wir auf dieser ‚Freibadwiese‘ keinen Gegentreffer kassiert haben“, sagt Wurm. „Mit dem Punkt können wir am Schluss nicht ganz unzufrieden sein“, fügt Krug hinzu.

