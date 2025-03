Am Wochenende wird in der Landes- und in der Bezirksliga wieder gespielt. Für den SV Cosmos steht in Oberweikertshofen die defensive Stabilität genauso im Vordergrund, wie Torgefahr im Angriff. Gersthofen will beim Schlusslicht gewinnen und oben dranbleiben, während Dinkelscherben auch nach oben schielt. Für den FC Horgau geht es im Abstiegskampf gegen ein Topteam.

