Fußball

15.10.2022

Aystetten will weiter feiern

Grund zum Feiern hatten die Kicker des SV Cosmos Aystetten nach dem 5:0-Auswärtssieg im Spitzenspiel beim TSV Bobingen. Am Sonntag wollen sie nach dem Spiel gegen Spitzenreiter Egg auch zuhause jubeln.

Plus Warum Co-Trainer Patrick Wurm trotz des 5:0-Triumph in Bobingen vor dem Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter SV Egg noch Luft nach oben sieht.

Von Oliver Reiser

Mit dem 5:0-Auswärtserfolg beim selbst ernannten Aufstiegsaspiranten TSV Bobingen hat der SV Cosmos Aystetten in der Bezirksliga Süd ein Ausrufezeichen gesetzt und sich im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Deshalb tritt man auch mit breiter Brust zum Gipfeltreffen gegen den Spitzenreiter SV Egg an der Günz an (Sonntag, 15 Uhr). Oder?

