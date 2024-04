Fußball

27.04.2024

Aystetten wird vom Gejagten zum Jäger

Zuletzt musste Tobias Ullmann (rechts) vom SV Cosmos Aystetten als Innenverteidiger aushelfen. Dabei wird er am 1. Mai im Pokalfinale erneut auf Paul Fischer vom SV Mering treffen., Zunächst steht aber das Derby beim SV Türkgücü Königsbrunn an. Foto: Oliver Reiser

Plus Nach zwei Unentschieden in Folge ist der SV Cosmos Aystetten die Tabellenspitze erst mal los. Vor dem Derby in Königsbrunn sind die Sinne geschärft.

Von Oliver Reiser

Seit Mittwochabend ist der SV Cosmos Aystetten die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Süd los. Der FC Thalhofen hat nämlich das Nachholspiel gegen den SV Türkgücü Königsbrunn mit 3:0 gewonnen und den Spitzenreiter, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat, damit überholt. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die Cosmonauten auf eben jenen SV Türkgücü Königsbrunn, der im Meisterschaftsrennen das Zünglein an der Waage spielen könnte.

Es ist der Auftakt zu zwei englischen Wochen, in denen der SV Cosmos am Mittwoch, 1. Mai, das Pokalfinale im Kreis Augsburg beim SV Mering bestreitet, und nach dem vorletzten Heimspiel gegen den SVO Germaringen (Sonntag, 5. Mai) dann im Nachholspiel beim FC Wiggensbach (Mittwoch, 8. Mai) die Tabelle wieder gerade rücken kann. „Es ist eng geworden“, sagt Spielertrainer Patrick Wurm nach dem zweiten Unentschieden in Folge. Dem 1:1 in Thalhofen folgte bekanntlich ein 1:1 gegen den SV Mering. „Wir sind nicht so richtig ins Rollen gekommen, teilweise hat es etwas träge gewirkt. Durch leichte Fehler sind wir in Konter reingelaufen, haben anfangs sogar etwas Glück gehabt“, blickt er auf das letzte Match zurück. „Später habe man dann die Chancen nicht reingemacht, bemängelt Wurm: „Am Ende mussten wir dann froh sein, dass Mering seine Konter nicht besser abgeschlossen hat.“

