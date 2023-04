Fußball

02.05.2023

Aystettens Kapitän Fabian Krug behält die Nerven

Plus SV Cosmos Aystetten siegt in Kaufbeuren durch einen Last-Minute–Elfer. Spitzenspiel kann kommen.

Das Aufstiegsrennen in der Fußball-Bezirksliga Süd ist an Spannung kaum zu überbieten. Nachdem der SV Egg an der Günz beim 5:5 gegen den TSV Haunstetten zwei Punkte gelassen hatte, standen auch der TSV Bobingen und der SV Cosmos Aystetten kurz davor. Bobingen traf in der Nachspielzeit zum 2:1 gegen den SV Türkgücü Königsbrunn, Aystetten in letzter Minute zum 1:0-Sieg bei der SpVgg Kaufbeuren. Das Spitzenspiel Aystetten gegen Bobingen kann kommen.

Ohne Marcel Burda und Stefan Simonovic fuhr der SV Cosmos Aystetten nach Kaufbeuren. Dort hatte man bisher dreimal gespielt und noch nie gewonnen. Der Platz ist riesig und doch in katastrophalem Zustand, als ob eine Rugby-Mannschaft zuvor gespielt hätte.

