Aystettens Neuzugang als Matchwinner

Plus Der erst in der dieser Woche verpflichtete Raphael Marksteiner erzielt beim 2:1 gegen FC Thalhofen den Siegtreffer für den SV Cosmos Aystetten.

Er kam, sah und traf. Vergangenen Freitag hatte Raphael Marksteiner noch für den TSV Neusäß gespielt, während der Woche war der 22-Jährige mit einem Amateurvertrag zum SV Cosmos Aystetten gewechselt. In seinem ersten Spiel für seinen neuen Verein wurde er gleich zum Matchwinner. In der 57. Minute erzielte Marksteiner den 2:1-Siegtreffer gegen den FC Thalhofen. Damit sind die Schützlinge von Trainer Ivan Konjevic seit fünf Spielen ohne Niederlage.