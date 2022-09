Aystettens Trainer Konjevic sieht Luft nach oben

Plus Vor dem Verfolgerderby der Bezirksliga Süd beim SV Türkgücü Königsbrunn zieht der Trainer des SV Cosmos Aystetten eine erste Bilanz.

Mit dem 4:0-Heimsieg gegen den TSV Haunstetten hat der SV Cosmos Aystetten die Ergebnisdelle der 2:4-Niederlage in Oberstdorf schnell wieder ausgebügelt. Hop oder top heißt es jetzt im Verfolgerduell beim SV Türkgücü Königsbrunn (Sonntag, 15 Uhr). Wer den Kontakt zur Spitze der Fußball-Bezirksliga Süd nicht verlieren will, sollte dieses Spiel der beiden punktgleichen Mannschaften gewinnen.