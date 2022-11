Aystetter Blitzstart entscheidet das Derby

Plus Der SV Cosmos Aystetten nimmt mit einem 5:0-Sieg erfolgreich Revanche am TSV Dinkelscherben und klettert wieder auf Platz zwei.

Mit einem 5:0-Sieg hat sich der Landesliga–Absteiger SV Cosmos Aystetten an Aufsteiger TSV Dinkelscherben revanchiert, der ihm im Hinspiel zum Saisonstart der Fußball-Bezirksliga Süd eine 1:3-Niederlage zugefügt hatte. Der SV Cosmos hat dabei die Gäste mit einem Blitzstar eiskalt erwischt.