Aystetter Künstler zeigen Kämpferherz

Plus Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten feiert gegen den SV Türkgücü Königsbrunn einen Arbeitssieg. Zum Tor des Tages muss ein Geschenk herhalten.

Es ist dieser Tage ziemlich aufgrund einer Umleitung ziemlich schwierig und umständlich, die Gemeine Aystetten zu erreichen. Und es ist ziemlich schwierig, auf dem Sportfeld des SV Cosmos Aystetten Punkte zu holen. das musste zuletzt der SV Türkgücü Königsbrunn erfahren, der zu den hoch gehandelten Mannschaften in der Bezirksliga Süd gehört. Spitzenreiter Aystetten konnte sich mit 1:0 behaupten, weil die Künstler diesmal auch ihren Kampfgeist entdeckt hatten. Selbst der schmächtige Tobias Ullmann lieferte gegen seine wesentlich kräftigeren Gegenspieler eine gute Partie.

Die Gäste aus dem südlichen Landkreis machten sofort deutlich, dass auch sie eher dem offensiv geprägten Fußball zugeneigt sind. Baschar El Fayyad jagte den ersten Angriff über den Aystetter Kasten (7.). Königsbrunn presste hoch und ließ die Cosmonauten nicht wirklich zur Entfaltung kommen. Nach weiten Einwürfen von Itua Sadadi herrschte stets Alarmstufe Rot. Ein Weitschuss von Dominik Isufi war die gefährlichste Aktion der Hausherren (23.).