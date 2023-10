Bälle prallen wie von selbst ins Horgauer Netz

Plus Der FC Horgau muss sich gegen den SV Wörnitzstein mit 1:4 geschlagen geben.

Bis zur 36. Spielminute glaubte keiner der rund 100 Zuschauer, dass die Bezirksliga-Partie des FC Horgau gegen den SV Wörnitzstein-Berg mit einem 4:1-Sieg für die Gäste von der Donau endet und die Rothtaler die zweite Niederlage in Folge einstecken mussten.

Bis dahin hatten die Kleeblätter das Spiel im Großen und Ganzen im Griff und führten auch verdient mit 1:0. Der Führungstreffer war auch sehr schön herausgespielt. Beim Angriff über Severin Blochum der flach ins Zentrum passte, stieg Philipp Meitinger clever über den Ball und in seinem Rücken vollendete Valentin Blochum (25.). Davor gab es zwei erfolgversprechende Angriffe über die Blochum-Brüder mit einem Schluss über das Tor von Severin (6.) und einem etwas zu schwachen Distanzschuss von Valentin (20.). Dazwischen ein ungefährlicher Kopfball der Gäste (15.).