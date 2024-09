Befreiungsschlag mit dem ersten Ballkontakt eingeleitet

„Das war so wichtig.“ Nicht nur Thomas Paschek schnaufte nach dem 2:0-Heimsieg im Kellerduell gegen den VfL Kaufering kräftig durch. Nachdem er vor zwei Wochen sein Amt als Co-Trainer abgegeben hatte, musste der Abteilungsleiter des SV Cosmos Aystetten in diesem wichtigen Spiel sogar als Chefcoach ran. Spielertrainer Patrick Wurm und der neue Co-Trainer Maximilian Berger mussten nämlich kurzfristig aus persönlichen Gründen passen.

Nach kurzem Abtasten nahm das Spiel Fahrt auf. Aystetten übernahm das Kommando, hatte durch Stefan Siimonovic, für den zweimal der Winkel zu spitz wurde (10. und 34.) sowie Kevin Makowski, der nach toller Einzelaktion zu lange zögerte (29.), die ersten Gelegenheiten. Kaufering verlegte sich aufs Kontern. Luis Siebenhaar scheiterte an Daniel Mrozek (31.). Die größte Chance der Gäste vereitelte Marcel Burda, der mit letztem Einsatz vor einem einschussbereiten Kauferinger Angreifer retten konnte. Es war die letzte Aktion des für Wurm in die Innenverteidigung gerückten Mittelfeldspielers (39.). Alte Leistenprobleme machten sich bemerkbar. Für Burda kam Raphael Marksteiner und dem zuletzt glücklose Angreifer gelang nach feiner Kombination über Stefan Simonovic und Kevin Makowski mit seinem ersten Ballkontakt das 1:0 (40.). „Wir hätten schon zur Pause höher führen müssen“, bemängelte Paschek.

Nach dem Wechsel kam Kaufering wesentlich engagierter aus der Kabine. Dennoch hätten die Hausherren den Sack frühzeitig zu machen können. Nach einem Doppelpass mit Simonovic scheiterte Makowski aus kürzester Distanz an einem großartigen Reflex von Torhüter Michael Wölfl (55.). Das Spiel wogte nun hin und her, doch die Aystetter Hintermannschaft ließ kaum etwas zu. Nachdem Tobias Ullmann nach einem Sololauf über das halbe Spielfeld kurz vor dem Ziel ins Straucheln geraten war, setzten die Gäste zum Konter an. Zweimal konnte die Aystetter Abwehr klären, ehe Fabian Krugs Befreiungsschlag bei Stafan Simonovic landete. Der Cosmos-Torjäger zog allein auf und davon und vollstreckte zum 2:0 (70.). Bei dieser Aktion verletzte sich der 34-Jährige und musste ausgewechselt werden. „Ich hoffe, dass es nur eine Zerrung ist“, so der mittlerweile neunfache Torschütze. Das 3:0 hätte Arlind Qarri erzielen können, der aus kürzester Distanz zweimal am Torwart scheiterte (80.). Egal: „Endlich haben wir einmal wieder zu Null gespielt“, freute sich Thomas Paschek. Dann wurde seine Miene sorgenvoll: „Hoffentlich fallen Burda und Simonovic für die nächsten schweren Spiele in Memmingen und gegen Spitzenreiter Aindling nicht aus.“

SV Cosmos Aystetten: Mrozek, Heckel, Krug, Isufi (92. Isek), Ullmann, Mijailovic, Burda (39. Marksteiner), Mader (83. Marjanovic), Brummer, Simonovic (71. Gazdag), Makowski (76. Qarri)

VfL Kaufering: Wölfl, Rimmer (71. Ansorge), Bauer, Muha, Berger, Schwabbauer (40. Bonfert), Hasche (82. Venos), Neuhaus, Neuhaus, Siebenhaar (71. Sekiraqa), Detmar

Tore: 1:0 Marksteiner (42.), 2:0 Simonovic (70.). - Schiedsrichter: Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 120.