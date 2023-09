Fußball

09.09.2023

Bei den leichtfüßigen stellt sich leicht Bruder Leichtfuß ein

Plus Gegen Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen hat der SV Cosmos Aystetten so seine Probleme. Heimertingen ist eine davon.

Wenn die Kicker des SV Cosmos Aystetten ins Spielen kommen, dann sieht das immer sehr leichtfüßig aus. Oft schleicht sich aber auch Bruder Leichtfuß ins Trikots der Blauen. Gerade gegen Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen. So wie der FC Heimertingen, der am Sonntag (15 Uhr) auf dem Sportfeld aufkreuzt und immer noch auf den ersten Sieg wartet.

„Ich habe schon das eine oder ander Plädoyer gehalten, dass wir keinen Gegner mehr unterschätzen dürfen“, weiß auch Spielertrainer Patrick Wurm um diese Gefahr, sich selbst ein Bein zu stellen, und hat seinen Spielern eingebläut, mit der nötigen Einstellung und Konsequenz zu Werke zu gehen. So, wie beim TSV Dinkelscherben in der zweiten Halbzeit. In Durchgang eins hatten die Cosmonauten die Sache wieder einmal zu leicht genommen. „Wir müssen eigentlich in der ersten Minute einen Elfmeter bekommen“, sagt Sportdirektor Zlatko Mijailovic, „dann läuft es ganz anders.“ So musste man einem 1:3-Pausenrückstand hinterherlaufen. „Aufgrund der zweiten 45 Minuten war der aber dann 4:3-Sieg verdient“, resümiert Mijailovic.

