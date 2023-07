Fußball

29.07.2023

Beim FC Horgau hakt es an der Chancenverwertung

Plus Warum für Horgaus Trainer Franz Stroh trotz der Auftaktniederlage in Rain und dem Pokal-Aus in Bergheim alles im Lot ist. Ein Neuzugang fällt verletzt aus.

Trotz des Fehlstarts mit dem 0:1 zum Bezirksliga-Auftakt beim TSV Rain II und der 1:2-Pokal-Niederlage beim SV Bergheim verfällt man beim FC Horgau nicht ins Wehklagen. „Eigentlich ist alles im Lot“, sagt Trainer Franz Stroh vor dem ersten Heimspiel der Saison 2023/24 gegen den TSV Hollenbach (Sonntag, 16.30 Uhr).

Die Partie in Rain sei ein hochklassiges Spiel auf Augenhöhe gewesen. „So ein Ding kann man 0:1 verlieren.“ Viel schlimmer war, dass Kevin Nagler nach 60 Minuten mit einer Muskelverletzung vom Feld musste. „Er hat ein tolles Spiel auf der Sechs gemacht“, sagt Stroh über den Neuzugang vom TSV Steppach. In einem typischen Pokalspiel, das nach Strohs Dafürhalten auch hätte 5:3 enden können, habe sich der SV Bergheim effektiver gezeigt und zweimal kurz nach dem Anpfiff der beiden Halbzeiten getroffen. „Bei uns hakt es an der Chancenverwertung. Wir konnten nicht einmal einen Elfmeter verwandeln“, muss Stroh nicht lange nachdenken, wo der Hund begraben liegt. „Man muss einfach die Tore machen, sonst kann man keinen Dreier holen.“

