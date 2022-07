Beim SC Altenmünster ist höchste Qualität vorhanden

Plus AL-Kick-off-Check: Der West-Kreisligist hat sogar ehemalige Regional- und Bayernliga-Spieler in seinem Kader.

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat sich beim SC Altenmünster einiges getan. Sieben Spieler haben den Verein verlassen, darunter auch Spielertrainer Peter Ferme. Dessen Nachfolger wurde Robert Markovic-Mandic. Für den 26-Jährigen, der bei Cosmos Aystetten und beim TSV Schwabmünchen Torjägerqualitäten zeigte, ist es die erste Trainerstation. Und die scheint ihm richtig Spaß zu machen. Vor allem der Umgang mit den vielen aus dem eigenen Nachwuchs nachgerückten Spielern bereitet ihm Freude. Ob ein Jonas Schuster, Dominik Bauer, Niklas Rigel, Pascal Henne oder Christoph Bernhard - sie alle haben während der Vorbereitung dafür gesorgt, dass die Identifikation der Mannschaft zu den Anhängern wieder deutlich zugenommen hat. Für ein gutes „Betriebsklima“ sorgt auch der zweite und letzte externe Neuzugang, Felix Kling. Der 27-Jährige ist Co-Trainer beim FC Augsburg II in der Regionalliga und spielte zuletzt beim TSV Pöttmes und FC Mertingen.