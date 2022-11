Beim TSV Dinkelscherben ist Rehabilitation angesagt

Plus Nach der 0:5-Klatsche in Aystetten trifft der TSV Dinkelscherben im letzten Heimspiel des Jahres auf Kaufbeuren.

Es war eine herbe Klatsche, die der TSV Dinkelscherben am vergangenen Spieltag im Landkreisderby beim SV Cosmos Aystetten verkraften musste. „Nachdem wir schon nach sieben Minuten 0:2 zurücklagen, hat uns der letzte Wille und vor allem die nötige Härte in den Zweikämpfen gefehlt“, resümiert Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel, der sich die 0:5-Packung aus der Ferne ansah – schließlich durfte der 44-Jährige nach seiner Roten Karte aus dem Türkgücü-Spiel nicht den Stadioninnenraum betreten.