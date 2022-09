Beim TSV Gersthofen ist die Mannschaft der Star

Plus Warum Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann keinen seiner Spieler explizit herausheben wollte. Auch gegen den TSV Weißenburg setzen die Lechstädter auf Geschlossenheit.

Als Gerhard Hildmann nach dem 4:0-Sieg des TSV Gersthofen beim FC Ehekirchen gefragt wurde, ob denn sein Torhüter Jürgen Engelleiter für die Auszeichnung als „Spieler des Tages“ in Frage käme, gab der Trainer des Fußball-Landesligisten zur Antwort: „Da möchte ich keinen rausheben. Das würde die Leistung aller anderen schmälern. Wir waren als Mannschaft insgesamt brutal stark. Wie aus einem Guss.“ Auf diesen geschlossenen Verbund vertraut er auch am Freitagabend, wenn um 19.30 Uhr das Flutlichtspiel gegen den TSV Weißenburg angepfiffen wird: „In Ehekirchen waren es Bonuspunkte, hier sind es Pflichtpunkte, weil Weißenburg unser direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt ist.“