Fußball

vor 19 Min.

Beim TSV Neusäß steht eine neue Elf bereit

Plus Welche Zu- und Abgänge es bei den 16 Vereinen in der Kreisliga Augsburg gibt, die am 23. Juli mit dem Königsbrunner Stadtderby eröffnet wird.

Von Oliver Reiser

Mit dem Lokalderby FC Königsbrunn gegen den TSV Königsbrunn startet die Fußball-Kreisliga Augsburg am Samstag, 23. Juli, in die Saison 2022/23. Bis dahin sollten alle 16 Mannschaften ihre Neuzugänge integriert haben. Besonders viele gab es davon beim TSV Neusäß, der gleich eine neue Elf willkommen heißen konnte. Besonders hochklassig waren die verstärkungen beim TSV Zusmarshausen: Vom SV Cosmos Aystetten kamen mit Maximilian Drechsler, Paul Zeller und Daniel Michl drei gestandene Landesliga-Spieler.

