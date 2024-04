Beim TSV Steppach endet eine Aera

Plus Jürgen Rössle hört beim TSV Steppach nach acht Jahren auf. Ex-Bayernligaspieler übernimmt.

Nachdem Jürgen Rössle im Herbst 2023 seinen Abschied nach acht Jahren als Trainer des TSV Steppach der Abteilungsleitung des Nordwest-Kreisklassisten mitteilte, nützte die sportliche Leitung die Winterpause und verpflichtete mit Andreas Imminger einen neuen Trainer.

Zuletzt trainierte der ehemalige Bayernligaspieler Andreas Imminger seinen Heimatverein TSV Göggingen. Nach einem Jahr Pause hat der 51-Jährige, der auch schon beim TSV Neusäß, der DJK Lechhausen oder dem SV Bergheim aktiv war, wieder Lust auf ein neues Team. „Seine Zusage ist unabhängig von der Klassenzugehörigkeit“, betont Abteilungsleiter Rainer Christl. „In den noch ausstehenden Spielen wird das Team alles geben, damit man dem verdienten Trainerteam Jürgen Rössle/Stefan Sieber den Klassenerhalt schenkt und dem neuen Trainer ein Kreisklassenteam übergibt“, so Sportlicher Leiter Michele Manieri. (AZ)