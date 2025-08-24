Aufsteiger Zusmarshausen bleibt weiter ungeschlagen

Während dem FC Horgau beim 2:1 gegen den Aufsteiger FC Maihingen der dritte Heimsieg in Folge gelang, wartet der TSV Gersthofen nach der 1:2-Niederlage beim nach wie vor ungeschlagenen TSV Zusmarshausen seit vier Spielen auf einen Dreier. Der TSV Meitingen demonstrierte seine gute Form mit einem 3:0-Sieg im Derby beim TSV Wertingen, während der TSV Dinkelscherben beim VfR Neuburg an der Donau mit 1:3 die Segel streichen musste.
Fußball-Bezirksliga
