Fußball-Bezirksliga:

Fußball-Bezirksliga

Aufsteiger Zusmarshausen bleibt weiter ungeschlagen

TSV Zusmarshausen mit 2:1-Sieg gegen den TSV Gersthofen. Dritter Heimsieg in Folge für FC Horgau. Eine Rote Karte zieht dem TSV Meitingen fast den Stecker.
Von Sebastian Richly
    Luca Jaskolka (links) erzielte den Ausgleich für den TSV Zusmarshausen. Rechts Joachim Markaj vom TSV Gersthofen. Foto: Andreas Lode

    Während dem FC Horgau beim 2:1 gegen den Aufsteiger FC Maihingen der dritte Heimsieg in Folge gelang, wartet der TSV Gersthofen nach der 1:2-Niederlage beim nach wie vor ungeschlagenen TSV Zusmarshausen seit vier Spielen auf einen Dreier. Der TSV Meitingen demonstrierte seine gute Form mit einem 3:0-Sieg im Derby beim TSV Wertingen, während der TSV Dinkelscherben beim VfR Neuburg an der Donau mit 1:3 die Segel streichen musste.

