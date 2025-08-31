Icon Menü
Fußball-Bezirksliga:

Fußball-Bezirksliga

Die Siegesserie des TSV Zusmarshausen hält an

In der Bezirksliga Nord sind hingegen die Serien des TSV Gersthofen, TSV Dinkelscherben und FC Horgau gerissen.
    • |
    • |
    • |
    Nach vier sieglosen Spielen feierte der TSV Dinkelscherben gegen den FC Gundelfingen II einen 2:0-Erfolg. Hakan Avci brachte die Lila-Weißen in Führung. Felix Klingenstein (links) und Julian Kugelbrey (rechts) waren die ersten Gratulanten.
    Nach vier sieglosen Spielen feierte der TSV Dinkelscherben gegen den FC Gundelfingen II einen 2:0-Erfolg. Hakan Avci brachte die Lila-Weißen in Führung. Felix Klingenstein (links) und Julian Kugelbrey (rechts) waren die ersten Gratulanten. Foto: Andreas Lode

    Mehrere Serien sind in der Fußball-Bezirksliga Nord zu Ende gegangen. Der TSV Gersthofen konnte nach vier sieglosen Spielen gegen den BC Rinnenthal mit einem 2:0-Erfolg einen Befreiungsschlag landen, der FC Horgau musste nach vier Spielen ohne Niederlage beim SV Wörnitzstein-Berg mit 1:3 die Segel streichen. Nach drei Spielen ohne Dreier war der TSV Dinkelscherben gegen den FC Gundelfingen II mit 2:0 erfolgreich. Eine Serie hat jedoch gehalten: Der TSV Zusmarshausen bleibt nach dem 1:0-Sieg weiterhin ungeschlagen. Zwei Eigentore verhalfen dem TSV Meitingen zu einem 5:2-Sieg gegen den Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim.

