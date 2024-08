Nach dem Gersthofer Sieg gegen Rinnenthal am Freitagabend punkteten auch die anderen Teams aus dem Landkreis in der Bezirksliga. Horgau holt einen späten Punkt in Griesbeckerzell und auch Dinkelscherben spielt unentschieden in einem ereignisreichen Spiel in Ziemetshausen. Der TSV Meitingen holt den ersten Saisonsieg.

SC Griesbeckerzell - FC Horgau 1:1 (1:0)

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften erst einmal ab und konnten durch viele kleine Fehler nicht zu Torchancen kommen. In der 30 Minute dann die erste Chance: Eine Freistoßflanke von Valentin Blochum kam genau auf Danjiel Malinic, der das Tor nur um Zentimeter verfehlte. Dann nahm die Partie Schwung auf. Nur eine Zeigerumdrehung später die wohl größte Chance für die Heimmannschaft. Kreitmayr konnte sich im Strafraum gegen zwei Horgauer durchsetzen und fand den in der Mitte komplett freistehenden Szilagyi, der den Ball aus fünf Metern über das leere Horgauer Tor schoss (31). Das 1:0 fiel mit dem Pausenpfiff. Nach einer Flanke konnte ein Zeller Angreifer nur noch mit einem Foul von Wurm gestoppt werden. Den Elfmeter verwandelte Nicolas Koch souverän.

In der zweiten Halbzeit passierte nicht viel. Viele Ungenauigkeiten bei beiden Mannschaften und immer intensivere Zweikämpfe prägten nun das Spiel. In der 77 Minute fiel jedoch der Ausgleich. Valentin Blochums Eckball fand den in der Mitte stehenden Tögel, der mit einem wuchtigen Kopfball den Ausgleich für den FC Horgau erzielte. Somit konnte der FC Horgau einen eher glücklichen Punkt aus Griesbeckerzell mitnehmen. Nächste Woche Freitag trifft Horgau auf den VfR Jettingen wo eine deutliche Leistungssteigerung benötigt wird um die Punkte im heimischen Rothtalstadion zu behalten. (PM)

SC Griesbeckerzell: Pabst, Reiner, Huber, Ünal (81. Tal), Wiesmüller, Szilagyi, Koch (65. Koz), Kreutmayr (89. Markaj), Tanguc (78. Ülger), Schweizer, Wohlrab (78. Ertl).

FC Horgau: Häberl, Hefele (36. Tögel), Kirschner, Blochum, Wurm (84. Herr), Mayer, Blochum, Reitmeier (58. Schmid), Nagler, Malinic (46. Rößle), Beckert (59. Hagner)-

Tore: 1:0 Koch (45.+3), 1:1 Tögel (77.)- Schiedsrichter: Schramm (Augsburg) - Zuschauer: 100.

TSV Ziemetshausen - TSV Dinkelscherben 2:2 (1:1).

Die zahlreichen Zuschauer sahen ein spannendes und ereignisreiches Lokalderby mit einem am Ende gerechten Remis, mit dem Dinkelscherben aufgrund zweifacher Unterzahl am Ende auch zufrieden sein konnte, zumal auch einige Spieler, darunter Torjäger Samuel Seibold, urlaubsbedingt fehlten. Die frühe Führung durch Ziemetshausens Sturmtank Tarik Music (4.) konnte Sebastian Geißler mit einem überlegten Schuss aus 18 Metern direkt ausgleichen (7.). Nachdem Julian Kugelbrey und Music jeweils dicke Chancen vergaben, traf Alexander Schuster ins kurze Eck zum 2:1 (56.). Dann wurde es hektisch: Einen erneut intensiven geführten Zweikampf zwischen Music und Daniel Wiener bewertete Schiedsrichter Jakob Zinßer mit einem ungleichen Strafmaß, vermutlich auch basierend auf einer missverständlichen Wahrnehmung, denn während Music für seine Tätlichkeit nur eine Zeitstrafe bekam, sah Wiener trotz heftiger Beschwerden die Rote Karte für eine angebliche Beleidigung (60.). Davon nicht beirren ließ sich Elias Sirch, der einen Konter clever zum umjubelten 2:2 abschloss (64.). Dinkel war trotz Unterzahl gut im Spiel und steckte auch die gelb-rote Karte für Sebastian Geissler gut weg (83.), bevor es in der Nachspielzeit nochmals turbulent wurde, denn nach Foul erhielt Alex Bäurle eine Zeitstrafe sowie Nikolai Miller nach einer verbalen Entgleisung Rot, bevor das Spiel abgepfiffen wurde. (maku)

TSV Ziemetshausen: Mayer, Hillenbrand, Bettighofer (35. Weber), Miller, Schwarz, Greiner (89. Müller), Leitenmaier, Fendt (72. Schieferle), Schuster, Riederle, Music.

TSV Dinkelscherben: Kania, Hörtensteiner, Motzet, Wiener, Klingenstein, Kugelbrey, Avci (90. Brecheisen), Sirch (77. Zott), Bäurle, Geißler, Kubina

Tore: 1:0 Music (4.), 1:1 Geißler (7.), 2:1 Schuster (57.), 2:2 Sirch (64.) - Schiedsrichter: Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 250- Rot: Wiener (59./TSV Dinkelscherben/Tritt ), Miller (90./TSV Ziemetshausen/Beleidigung) - Gelb-Rot: Geißler (83./TSV Dinkelscherben/Foulspiel).

TSV Meitingen - (1:0)

Meitingen kann doch noch gewinnen. Nach dem Rücktritt von Trainer Christoph Brückner war man gespannt, wie sich die Mannschaft auf dem Spielfeld präsentieren wird. Beide Mannschaften wussten um die Bedeutung des Spiels, da die Ausgangslagen ähnlich waren. Ecknach ist bekannt für Ihre schnellen Angriffe über außen. Die Lechtaler waren jedoch von Anfang an hellwach. In der fünften Minute führte ein Spielzug über Michael Meir zu Daniel Deppner zur schnellen Führung. Jetzt nahm das Spiel Fahrt auf. Die Gäste drückten, aber Meitingen verteidigte gut. Mit dem Halbzeitpfiff hätte Michael Meir die Führung ausbauen können. Einen Querpass von Mateo Duvnjak jagte er an das Kreuzeck. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verloren die Schwarz-Weißen immer mehr den Zugriff. Die Aichacher Vorstädter drückten auf den Ausgleich. In der 56. Spielminute hatte der TSV Glück, dass der Elfmeterpfiff für Ecknach nicht ertönte. Einen Schuss wehrte Raphael Mahler mit der Hand ab. Beste Konterchancen der Meitinger wurden jetzt von Duvnjak und Alexander Heider ausgelassen. Glück hatte Meitingen auch in der 66. Minute, als Niklas Schmitt schon liegend den Ball noch parieren konnte. Besser machte es Deppner, als er einen Pass von Duvnjak zum 2:0-Siegtreffer ins lange Eck beförderte. (vra)

TSV Meitingen: Schmitt, Fritsch (59. Zach), Mahler, Peuser, Deppner, Duvnjak, Erhard (66. Kewitz), Heckel (84. Fichtner), Kaiser, Heider (79. Bobinger), Meir (89. Jung)

VfL Ecknach: Helfer, Sponer, Birkl, Wehren, Eibel (76. Glas), Jakob, Örnek, Framberger, Schimpf (64. Broncel), Rauch (64. Wiedholz), Erhard (74. Ostermaier)

Tore: 1:0 Deppner (5.), 2:0 Deppner (75.) - Schiedsrichter: Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 170