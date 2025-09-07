Trotz Traumtor: Meitingen beendet Zusmarshausens Serie

Im neunten Spiel hat es den TSV Zusmarshausen erwischt. Der Aufsteiger musste im Landkreisderby gegen den TSV Meitingen die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bezirksliga Nord hinnehmen. Mit einem 3:1 konnten die Lechtaler Wiedergutmachung für die 0:2-Heimniederlage am Donnerstagabend gegen den TSV Haunstetten betreiben, den man als Gewinner des Wochenendes bezeichnen kann. Der Spitzenreiter profitierte auch vom 0:0 des VfL Ecknach gegen den TSV Gersthofen. Mit 4:0 setzte sich der TSV Dinkelscherben gegen Aufsteiger FC Maihingen durch, während sich der FC Horgau dem VfR Jettingen mit 0:2 geschlagen geben musste.
Fußball-Bezirksliga
