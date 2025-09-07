Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bezirksliga: Der TSV Meitingen bringt dem TSV Zusmarshausen die erste Pleite bei

Fußball-Bezirksliga

Trotz Traumtor: Meitingen beendet Zusmarshausens Serie

Im Landkreisduell kassiert der TSV Zusmarshausen gegen den TSV Meitingen die erste Niederlage. Gersthofen erkämpft sich einen Punkt, Dinkelscherben siegt souverän.
    • |
    • |
    • |
    Mit dem Treffer zum 3:1 sorgte Alexander Heider für die endgültige Entscheidung zu Gunsten des TSV Meitingen. Daniel Michl und Simon Fischer vom TSV Zusmarshausen sind am Boden zerstört.
    Mit dem Treffer zum 3:1 sorgte Alexander Heider für die endgültige Entscheidung zu Gunsten des TSV Meitingen. Daniel Michl und Simon Fischer vom TSV Zusmarshausen sind am Boden zerstört. Foto: Oliver Reiser

    Im neunten Spiel hat es den TSV Zusmarshausen erwischt. Der Aufsteiger musste im Landkreisderby gegen den TSV Meitingen die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bezirksliga Nord hinnehmen. Mit einem 3:1 konnten die Lechtaler Wiedergutmachung für die 0:2-Heimniederlage am Donnerstagabend gegen den TSV Haunstetten betreiben, den man als Gewinner des Wochenendes bezeichnen kann. Der Spitzenreiter profitierte auch vom 0:0 des VfL Ecknach gegen den TSV Gersthofen. Mit 4:0 setzte sich der TSV Dinkelscherben gegen Aufsteiger FC Maihingen durch, während sich der FC Horgau dem VfR Jettingen mit 0:2 geschlagen geben musste.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden