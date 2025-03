Für Dinkelscherben steht am Sonntag ein Derby an. Der FC Horgau hat im Abstiegskampf das zweite Heimspiel in Folge, der TSV gersthofen muss zu einem Aufsteiger und der TSV Meitingen startet mit einer Woche Verspätung in die Frühjahrsrunde.

