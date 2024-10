Dreierpack dreht das Derby

Die Freude war groß am Freitagabend beim TSV Gersthofen. Strahlende Fußballer klatschten sich ab und Spielertrainer Michael Panknin sprach von einem verdienten Sieg. Kurz zuvor hatte Torjäger Fabian Bühler den TSV Gersthofen mit seinem zweiten Dreierpack in dieser Saison zum Sieg über den TSV Haunstetten und zumindest bis Sonntag auf Platz zwei in der Bezirksliga Schwaben Nord geschossen.

Die Begegnung gegen den Tabellenfünften begann anders, als es von einem Topspiel zu erwarten war. Beide Teams tasteten sich zunächst ab und erspielten sich wenige Chancen. In der fünften Spielminute hatte das Heimteam die die erste gute Chance. Panknin schickte Aivin Emini auf der rechten Außenbahn, der flach auf Robin Widmann flankte. Der Stürmer traf den Außenpfosten. Nach 20 Minuten eröffnete eine Standardsituation den Torreigen: Haunstettens Florent Kuci schoss einen Freistoß aus 25 Metern Torentfernung flach und wuchtig auf das Gersthofer Tor. Torhüter Belmin Bujic sah nicht gut aus: Er stand gut zum Ball und griff daneben - 0:1. Gersthofen kam anschließend durch Widmann und Jermaine Meilinger zwar zu Abschlüssen, musste jedoch acht Minuten später das 0:2 hinnehmen: Halilovic traf nach einer flachen Hereingabe von Linksaußen Joerss.

Gersthofens Bühler antwortet sofort nach dem 0:2

Der TSV Gersthofen aber antwortete prompt: Eine Flanke von Kaan Pasil verpasste Widman in der Mitte, aber Bühler stand dahinter und traf zum Anschluss. Gersthofen war jetzt das bessere Team und belohnte sich: In der 38. Spielminute verschätzte sich Haunstettens Torwart bei einem langen Ball und Bühler stand goldrichtig, von außerhalb des Strafraums schoss er ins leere Tor zum Ausgleich ein.

Der zweite Durchgang begann so zäh wie der Erste, Eminis Freistoß an den rechten Torpfosten war lange die gefährlichste Gersthofer Aktion. In der 76. Minute schoss der eingewechselte Omerbegovic aus kurzer Distanz weit über das Tor und kurz darauf zeigte Bühler, wie man es besser macht: Nach einem Abwehrfehler der Haunstetter tauchte er frei vor Keeper Lenz auf und schob den Ball zum 3:2 ins Netz. Die Gäste spielten noch einmal beherzt nach vorne, aber die Gersthofer Abwehr fing mehrere Flanken ab und sicherte den Sieg.

TSV Gersthofen: Bojic, Kunalic (60. Khongdy), Pasli, Vogel, Muminovic, Meilinger, Ruppenstein, Panknin, Bühler (87. Bakar), Emini, Widmann (64. Omerbegovic) - Tore: 0:1 Kuci (20.), 0:2 Halilovic (28.), 1:2 Bühler (30.), 2:2 Bühler (38.), 3:2 Bühler (78.) - Schiedsrichter: Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 130