FC Horgau vor schwerem Auswärtsspiel

Nach einem sehr schwachen Auftritt im Kreispokal bei der SG Margertshausen/Fischach, muss der FC Horgau seine Leistung im Ligabetrieb nun deutlich steigern. Mit 6:4 verlor man gegen den Kreisklassisten. Nun wartet mit dem SV Wörnitzstein-Berg der nächste Gegner in der Bezirksliga. Die Heimelf konnte ihr erstes Spiel souverän mit 4:1 gewinnen und wird daher mit breiter Brust ins Spiel gehen. Horgau-Trainer Schmid ist nach eigener Aussage: „sehr gespannt, wie die Mannschaft in Wörnitzstein auftreten wird“. Es braucht das Gesicht, das in Hollenbach gezeigt wurde. „Wir haben ein leistungsgerechtes Unentschieden erzielt und waren mit dem Auftritt über die längste Zeit sehr zufrieden“, sagt Schmid. Am Ende der 90 Minuten stand ein 1:1 auf der Anzeigentafel.

Mit dem Auftritt im Pokal wurde man dann doch etwas irritiert, da man in Horgau dachte deutlich weiter zu sein. Es gilt nun für Freitag die richtigen Schlüsse zu ziehen und die Mannschaft auf einen starken Gegner einzustellen. Körperlich wird den Kleeblättern alles abverlangt werden. Den Gegner kennt man nun aus den vergangenen Spielzeiten aus mehreren Aufeinandertreffen und weiß um die robuste Spielweise des SV-W. „Wenn wir da nicht auf der Höhe sind, wird es nichts zu holen geben“, sagt Schmid. Personell schaut es im Rothtal bereits am zweiten Spieltag gar nicht gut aus. Mit Samouwel Omar, Valentin Blochum, Fabian Tögel, Pascal Beckert und dem langzeit-verletzten Philip Meitinger fehlen diverse Stützen im Horgauer Spiel. Man wird kreativ werden müssen und in der Mannschaft geschlossen auftreten, sollen am Freitag Punkte aus Wörnitzstein mitgenommen werden. (juch)