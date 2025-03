Ein Derby steht am Wochenende in der Bezirksliga Nord an. Der abstiegsgefährdete Fc Horgau emfpängt den Lokalrivalen TSV Meitingen. Beide Teams kommen mit umgekehrten Vorzeichen und der Schuh drückt an unterschiedlichen Stellen. Der TSV Dinkelscherben hat beim Team der Stunde nichts zu verlieren. Ein Angreifer kehrt nach langer Sperre zurück.

