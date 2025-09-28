Gersthofen und Horgau gewinnen Landkreisduelle

Gleich zwei Landkreisduelle standen am Wochenende in der Bezirksliga an. Während Gersthofen den dritten Sieg in Folge einfährt und Trainer Ajet Abazi den Aufschwung vor allem der Offensive zuschreibt, kann Meitingen auf eigenem Platz momentan nicht gewinnen.

TSV Gersthofen - TSV Dinkelscherben 3:1 Das Wochenende mit einem Derbysieg eingeleitet hat der TSV Gersthofen am Freitagabend gegen en TSV Dinkelscherben. Dabei sah es zunächst besser für die Gäste aus. Nach einem Freistoß war Simon Motzet mit dem Kopf zur Stelle und traf zum 0:1 (10.). Noch im ersten Durchgang kam Gersthofen durch den etwas offensiver als sonst eingesetzten Jermaine Meilinger zum Ausgleich. Nach einem Doppelpass mit Adnan Muminovic traf Meilinger aus ungefähr 20 Metern. „In der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch besser und haben verdient gewonnen“, ordnet Gersthofen Trainer Ajet Abazi die Partie ein. nach 66 Minuten gin sein Team dann in Führung: Einen Freistoß konnten die Gäste nicht klären, und so traf Kerem Bakar aus dem Rückraum. Das 3:1 erzielte Fabian Bühler, der sich nach einem Konter durchgetankt hatte und traf. „Wir haben mehrere Spieler, die ihre Offensivqualitäten immer besser zeigen“, nennt Abazi einen Grund für die Erfolgsserie des TSV Gersthofen. Das Team feierte den dritten Sieg in Folge und gewann vier der vergangenen fünf Partien. (pibo)

Icon vergrößern Jermaine Meilinger überzeugte beim Gersthofer Sieg und setzt sich hier gegen Dinkelscherbens Daniele Martire durch. Foto: Andreas Lode Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jermaine Meilinger überzeugte beim Gersthofer Sieg und setzt sich hier gegen Dinkelscherbens Daniele Martire durch. Foto: Andreas Lode

SpVgg Joshofen-Bergheim - TSV Zusmarshausen 5:1 Einen schwarzen Tag erwischte der TSV Zusmarshausen beim Gastspiel in Joshofen. Besonders in der ersten Halbzeit zeigte der TSV eine desolate Leistung und lag schon nach acht Minuten mit 3:0 zurück. Allen drei Treffern durch Julian Sager (5. und 6.) und Paul Plach (8.) gingen individuelle Fehler der Mannschaft von Benedikt Schmid und Lukas Drechsler voraus. Vor der Pause erhöhte Noah Zeller noch auf 4:0 (36.), womit die Gäste noch gut bedient waren. Für den Auftritt in der ersten Hälfte ließ das Zusser Trainer-Duo in der Pause keine Ausreden gelten. Weder den stark dezimierten Kader, noch die zahlreichen Umstellungen in der Startelf, entschuldigen die Vorstellung in den ersten 45 Minuten. Nach dem Seitenwechsel gelang es Zusmarshausen zumindest, sich nicht aufzugeben. Zwar schaltete die Heimelf auch einige Gänge nach unten, dennoch schaffte es der TSV sich einige Torgelegenheiten herauszuspielen. Mehr als Ergebniskosmetik war aber nicht mehr zu holen. Der Treffer von Dejan Kos in der 70. Minute hatte keine Auswirkungen mehr auf den Spielverlauf und so gelang es Joshofen-Berheim in der 89. Minute auf 5:1 zu erhöhen. Wieder einmal ging dem Treffer ein Konter voraus. (strl)

Horgau gewinnt Landkreis-Duell in Meitingen

TSV Meitingen - FC Horgau 0:1 Es war vor Allem die erste Halbzeit, in der der FC Horgau die griffigere und aggresivere Mannschaft auf tiefen Boden war. Sie ließen dem Tabellendritten kaum Luft zum Athmen und gewannen nahezu jeden Zweikampf. Wiedereinmal brachte eine Verkettung unglücklicher Aktionen den Rückstand für Meitingen. Als TSV-Keeper Niklas Schmitt den Ball nicht nach vorne abschlug, sondern mit einem spektaktulären Lupfer aus dem Sechzehner beförderte, kam der Ball zurück zu Horgau. Felix Eberle drang dadurch wieder in den Meitinger Strafraum, hakte gekonnt bei Raphael Mahler ein und holte für die Seinen den Stafstoß ab. Den fälligen Elfmeter verwandelte Felix Häberl in der siebten Spielminute sicher zur Führung.

Glück hatten die Schwarz-Weißen das ein- oder andere mal, als Horgau gefährlich vor das Tor kamen aber im Abschluss zu harmlos waren. Nach dem Pausentee kam der Gastgeber weit verbessert aus der Kabine. Jetzt machten die Lechtaler mächtig Druck auf den Ausgleich. Schüsse von Mateo Duvnjak oder Alexander Heider wurden entweder geblockt oder waren Häberls sichere Beute. Belohnen hätte sich der TSV für seine Bemühungen in der 75. Spielminute müssen, als Duvnak Michael Meir völlig frei vor das Tor spielt und Meir das Kunststück fertig brachte, den Ball über das leere Tor zu schießen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn hier das Unentschieden gefallen wäre. Der FCH verdiente sich den Sieg vor Allem durch die Leidenschaft, welche sie an den Tag legten. Kein Zweikampf und kein Meter war den Grün-Weißen heute zu viel. (vra)