Ungewöhnliches Topspiel - zwei Teams mit Heimauftakt

Nach dem Auftakt geht es am Wochenende für den TSV Zusmarshausen, den FC Horgau und den TSV Dinkelscherben weiter. Während zwei Teams ihren Heimspielauftakt feiern, muss der Aufsteiger weit reisen.

Denn der TSV Zusmarshausen ist am Samstag zu Gast beim VfR Neuburg. Dank des 5:1-Erfolgs im Derby gegen den FC Horgau hat sich der Aufsteiger nach seiner Rückkehr gleich mal an die Spitze der Bezirksliga Nord gesetzt. Doch das könnte schnell wieder vorbei sein, denn ab 15 Uhr sind die Zuser zu Gast beim Tabellendritten. Die Neuburger zählen zum erweiterten Favoritenkreis und zeigten bereits zum Auftakt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Im Eröffnungsspiel gab es einen souveränen 3:0-Erfolg beim Aufsteiger Joshofen. Doch verstecken müssen sich die Gäste nicht, schließlich gab es zum Auftakt einen souveränen Erfolg im Derby, der definitiv Flügel verleiht. Dieses Duell gab es bislang überhaupt noch nicht. (AZ)

Der TSV Dinkelscherben will in der Erfolgsspur bleiben

Nach dem gelungenen Saisonstart mit einem 3:0-Auswärtssieg in Wertingen steht für den TSV Dinkelscherben das erste Heimspiel der neuen Bezirksliga-Saison an. Auf dem Kaiserberg ist mit der SpVgg Joshofen-Bergheim ein Liganeuling zu Gast .Trainer Michael Finkel erwartet allerdings eine andere Aufgabe als zuletzt: „Wir rechnen mit einem Gegner, der tief verteidigt und auf Konterchancen lauert. Dafür brauchen wir Lösungen und müssen die richtige Balance zwischen Angriff und Defensive finden.“ Aufsteiger Joshofen-Bergheim, der in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Kreisliga Ost holte, musste sich zum Bezirksliga-Auftakt dem VfR Neuburg mit 0:3 geschlagen geben, verfügt jedoch in der Offensive über einige gefährliche Spieler.

Auch der TSV Dinkelscherben hat in der Offensive eine neue Waffe: Neuzugang Felix Rost erzielte bei seinem Einstand gegen Wertingen alle drei Treffer. „Er investiert viel, läuft viel und hat einen guten Körper“, lobt Finkel den 22-jährigen Stürmer, der vor der Saison vom Kreisklassisten TSV Walkertshofen kam. Im Pokalspiel in Diedorf, das die Finkel/Kauer-Elf erst im Elfmeterschießen gewann, erhielten Rost und einige Stammspieler eine kleine Verschnaufpause – am Sonntag soll mit voller Kapelle der zweite Sieg im zweiten Spiel her. (ilia)

Horgau braucht Leistungssteigerung im Heimdebüt

Im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit empfängt der FC Horgau mit dem BC Rinnenthal einen Lieblingsgegner der vergangenen Saison. Beide Spiele konnten die Kleeblätter für sich entscheiden. Damit der FC den dritten Sieg in Serie gegen die Rinnenthaler einfahren kann, braucht es aber eine enorme Leistungssteigerung. Im Auftaktspiel gegen den TSV Zusmarshausen zeigten sich die Kleeblätter über weite Strecken desolat und mussten eine 1:5-Niederlage hinnehmen. Hoffnung darf den Anhängern der Kleeblätter das 5:0 im Pokal gegen die SV Adelsried machen. Vor allem die Offensive zeigte sich gegen den A-Klassisten von ihrer besseren Seite, nachdem Chancen gegen den TSV Zusmarshausen noch Mangelware waren. (strl)