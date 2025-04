Kantersieg beim Schlusslicht: Dinkelscherben siegt souverän

Mit einem 4:0-Erfolg im Nachholspiel der Bezirksliga Nord beim FC Günzburg hat sich TSV Dinkelscherben wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigt. Bei windigem Wetter im Günzburger Auwaldstadion erwischten die Lila-Weißen einen echten Top-Start.

Bereits in der 10. Minute köpfte Sebastian Geißler eine scharf getretene Ecke von Julian Kugelbrey zum 0:1 in die Maschen. Nur zwei Minuten später fiel der zweite Treffer – diesmal verwertete Thomas Kubina eine Geißler-Hereingabe im Fallen. Weitere Chancen durch Daniel Wiener und Samuel Seibold blieben zunächst ungenutzt (36./37.), sodass es mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeit ging. Von Schlusslicht Günzburg war bis dato nichts zu sehen – und das sollte sich auch im weiteren Spielverlauf nicht ändern.

Fußball: Daniel Wiener trifft nach Sperre

Kurz nach der Pause gelang der Gäste-Elf die frühe Entscheidung, als Wiener den Ball am langen Pfosten über die Linie drückte – 0:3 (53.). In der Folgezeit kontrollierte Dinkelscherben das Geschehen, ehe es Zeit für frisches Personal wurde. So kam unter anderem Hakan Avci ins Spiel, der kurz nach seiner Einwechslung aus spitzem Winkel knapp verzog (77.). Den Schlusspunkt zum Endstand setzte Seibold nach schöner Vorarbeit von Daniele Martire (88.). Durch den Sieg im Nachholspiel sind die Lila-Weißen nun Tabellensiebter mit 35 Punkten. (ilia)

TSV Dinkelscherben Kania – Holand, Singl, Klingenstein (60. Hörtensteiner), Geißler, Wiener (75. Avci), S. Seibold, Kugelbrey (68. Sirch), Kubina (54. Martire), Motzet, B. Fürst (66. Mößner)

Tore 0:1 Geißler (10.), 0:2 Kubina (12.), 0:3 Wiener (53.), 0:4 S. Seibold (88.)