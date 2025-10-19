Knappe Auswärtssiege: Gersthofen und Meitingen bleiben oben dran

In der Bezirksliga bleiben die Spitzenteams oben dabei, während Dinkelschrben und Zusmarshausen straucheln. Horgau jubelt.

FC Horgau - SpVgg Joshofen-Bergheim 1:0 Horgau gewinnt die wichtige Verfolgerpartie gegen Joshofen-Bergheim und hatte gleich viel Ballbesitz. Joshofen wartete an der Mittellinie ab und setzte auf Konter. Horgau ließ den Ball gut laufen und erspielte sich erste Möglichkeiten. Es dauerte dann bis zur 42. Spielminute zur 1:0 Führung. Eine scharfe Freistoßflanke von Kirschner köpfte Eberle auf Tor, den Abstauber konnte Felix Eberle selbst nutzen und zur verdienten Halbzeitführung einschieben. Mit dem Pausenpfiff stieg Noah Zeller gegen Maximilian Wurm zu hart ein und bekam die 10-Minuten-Zeitstrafe. Joshofen kam besser auf der Kabine. Es häuften sich gefährliche Standards. Einen Kopfball konnte der Horgauer Iannis Gosa auf der Linie klären. Beide Mannschaften spielten weiter nach vorne, waren jedoch zu ungenau und trafen falsche Entscheidungen. In der 87. Minute fiel fast der Ausgleich. Maximilian Wurm verlor im 16 Meterraum den Ball, der Querpass fand den Joshofener Stürmer. Sein Abschluss wurde jedoch durch Raffael Wieser mit einer Grätsche geblockt. (pm)

TSV Dinkelscherben - TSV Haunstetten 0:4 Zum Abschluss der Vorrunde zeigten die Lila-Weißen vor 250 Zuschauern gegen den TSV Haunstetten viel zu wenig, um den Tabellenführer und Herbstmeister ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Vor allem ein kollektiver zehnminütiger Blackout zwischen der 13. und 22. Minute mit drei Gegentoren entschied die Partie frühzeitig. Der starke Timo Hader sorgte nach einer missglückten Abseitsfalle völlig frei für das 1:0, an dessen Schuss Heimkeeper Lukas Kania mit den Fingerspitzen zwar noch dran war, aber vom Innenpfosten prallte der Ball ins Tor (13.). Nur zwei Minuten später scheiterte erneut Hader an Kania, aber beim Abpraller reagierte er selbst am schnellsten und legte überlegt quer zu Jerome Loßner, der zum 0:2 nur noch einschieben brauchte (15.). Auch beim dritten Treffer war Hader beteiligt, denn sein Pass fand im Strafraum den völlig frei stehenden Christian Krieger, der aus kurzer Distanz ebenfalls nur noch einschieben musste (22.). Ein Debakel drohte, aber die Finkel/Kauer-Truppe fand im Anschluss endlich besser in die Partie und hatte auch eine große Doppelchance zum Anschlusstreffer, aber Marco Schneider und Jonas Mößner scheiterten an Gästekeeper Maximilian Lenz (39.). Die zuletzt schon öfters schwache Chancenverwertung, aber auch fehlendes Glück wie beim Schuss vom eingewechselten Daniele Martire, der vom Innenpfosten wieder zurück ins Feld springt, sorgen für Enttäuschung auf dem Kaiserberg. Den frühen Schlusspunkt setzte erneut Timo Hader, der einen schnellen Konter zum 0:4 ins leere Tor abschloss (60.). (maku)

Ersatzgeschwächte Zusmarshausener verlieren

VfL Ecknach - TSV Zusmarshausen 5:2 Die personell dünn besetzten Zusmarshauser mussten sich beim VfL Ecknach am Ende deutlich geschlagen geben. Von Beginn an übernahmen die Hausherren die Spielkontrolle und kamen immer wieder zu Abschlussmöglichkeiten. Mit zunehmender Spielzeit fand der Aufsteiger jedoch mehr Zugriff und konnte über schnelle Gegenangriffe Nadelstiche setzen. In der 30 Spielminute nutzte Luca Jaskolka einen solchen Gegenstoß zur Führung. Nur sechs Minuten später traf Daniel Framberger zum Ausgleich und damit zum verdienten Pausenstand. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte erneut der VfL und nutzte in der 56. Minute eine verletzungsbedingte Unterzahl der Gäste zum Führungstreffer durch Framberger. Tim Sponer (65.) und Philipp Henrichs (85.) entschieden die Partie nach zwei Standardsituationen, der Anschlusstreffer von Fabian Strehle in der 87. Minute kam zu spät. Der Elfmeter von Serhat Örnek in der Nachspielzeit setzte den Schlusspunkt der Partie, für das Foul im Strafraum sah Sebastian Rosenmüller noch die Ampelkarte. Beim TSV Zusmarshausen gehen die Blicke jetzt schon nach vorne, nächste Woche steht das Derby gegen den FC Horgau an. (strl)

VfR Jettingen - TSV Gersthofen 0:1 (0:0). Durch einen späten Treffer von Jermaine Meilinger gewann der TSV Gersthofen das Verfolgerduell beim schärfsten Konkurrenten und baute seine Serie damit auf 25 Punkte aus den letzten neun Spielen aus. Jettingen startete zunächst mit Vollgas, war spielbestimmend und erarbeitete sich immer wieder Torchancen durch den auffälligen Nico Di Doi. Doch Gersthofen blieb erneut ohne Gegentor. Nach dem Wiederanpfiff wurden die Gäste stärker, was unter anderem an der Hereinnahme von Jermaine Meilinger lag, der immer wieder für Gefahr sorgte. Eben dieser Meilinger war es auch, der in der Schlussphase den einzigen und somit entscheidenden Treffer der Partie erzielte: Nach einem langen Ball in die Jettinger Hälfte steckte Fabian Bühler auf den Torschützen durch, der den Ball zur umjubelten Gästeführung unter die Latte nagelte. Es war Meilingers dritter Treffer im dritten Spiel in Folge. (AZ)

FC Maihingen - TSV Meitingen 1:2 Meitingen dominierte eigentlich das gesamte Spiel, doch bis auf einen Schuss von Michael Meir in der 13. Spielminute, der weit über das Tor ging hatte Meitingen keine Chancen zu verzeichnen. So kam es, dass die eine Unachtsamkeit den Maihingern in die Karten spielte. Dominik Göck wurde bei einem FCM-Konter schön freigespielt. Er lief alleine auf Niklas Schmitt zu und vollendete sicher zur überraschenden Führung (30.). Die Lechtaler bemühten sich um Wiedergutmachung. Die einzige Gelegenheit war ein Freistoß am Sechzehner. Meir drehte den Ball gekonnt über die Mauer, aber Maihingens Schlussmann parierte sicher. Meitingen brachte mit Mateo Duvnjak und Eric Fritsch zwei frische Kräfte. Mit Duvnjak kamen mehr Ideen ins Offensivspiel der Gastmannschaft. Er war es, der sich ein Herz fasste und zum Ausgleich traf (60.). Jetzt waren die Schwarz-Weißen wieder oben auf. Doch genau in dieser Drangperiode schickte Schiedsrichter Reiter Lukas Erhard mit Gelb-Rot vom Platz. Maihingen nahm wieder das Spielgeschehen in die Hand. Doch Meitingen kämpfte zu zehnt um jeden Zentimeter. Wessig riskierte alles und stellte auf Dreierkette um. Nach einem Pass von Simon Kewitz durch die Schnittstelle schüttelte Duvnjak seinen Gegenspieler ab und hämmerte den Ball zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer in die Maschen (85.). (vra)