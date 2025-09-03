Nachholspiel ist Topspiel: Meitingen empfängt Haunstetten

Zu einem echten Spitzenspiel kommt es am Donnerstagabend in der Bezirksliga Nord, wenn der TSV Meitingen den TSV Haunstetten zum Nachholspiel empfängt. Der Fünfte trifft auf den Tabellendritten, wobei beide Teams mit einem Sieg noch weiter in der Rangfolge klettern könnten.

Beide Mannschaften könnten theoretisch die Tabellenspitze übernehmen. Die Gastgeber müssten dabei mit drei Toren Vorsprung gewinnen, um den VfL Ecknach vom Thron zu stoßen. Trainer Andreas Wessig, wird das egal, viel mehr zählen die Punkte. Die fuhren die Meitinger zuletzt verlässlich ein. In den vergangenen fünf Ligaspielen gab es vier Siege und ein Unentschieden. Vor allem offensiv sind die Lechtaler in der Spur. 17 Treffer bedeuten ligaweit Platz drei. Allerdings sind die Konkurrenten aus Haunstetten mit 18 Toren noch etwas besser.

Ein besonderes Augenmerk wird die Meitinger Defensive auf Haunstettens spielenden Co-Trainer Kerem Cakin legen. Der Angreifer traf bislang sechsmal in sieben Partien. Meitingens Bester Mateo Duvnjak kommt auf fünf Tore. In einem Ligaspiel stehen sich die beiden Mannschaften übrigens erst zum dritten Mal gegenüber. In der vergangenen Spielzeit konnten die Augsburger beide Partien für sich entscheiden. Wenn die Lechtaler die Tabellenspitze erobern wollen, muss also der erste Pflichtspielsieg gegen Haunstetten her. (AZ)